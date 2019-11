Σφοδρές βροχοπτώσεις στην Ιταλία, η Βενετία ξανά κάτω από το νερό (vid)

Το Πιεμόντε βρίσκεται αντιμέτωπο με σφοδρές βροχοπτώσεις, με την περιοχή της Αλεξάνδρεια (νότια του Τορίνο) να βρίσκεται σε κρισιμότερη κατάσταση, καθώς 200 άνθρωποι χρειάστηκε να απομακρυνθούν και 600 έχουν αποκλειστεί. Μία γυναίκα αγνοείται, σύμφωνα με ιταλικά ΜΜΕ.

Η γειτονική Λιγουρία παραμένει σε κόκκινο συναγερμό, όπου εξαιτίας των χειμάρρων λάσπης έκλεισε ο αυτοκινητόδρομος που συνδέει τη Γένοβα με τη Βιντιμίλια, στα σύνορα με τη Γαλλία.

Βορειότερα, στο Βαλ Νταόστα, 500 άνθρωποι απομακρύνθηκαν μετά το κλείσιμο πολλών επαρχιακών δρόμων εξαιτίας του υψηλού κινδύνου χιονοστιβάδων.

Δέκα ημέρες μετά τις άνευ προηγουμένου εδώ και δεκαετίες πλημμύρες, η Βενετία βρίσκεται αντιμέτωπη με μια νέα πλημμυρίδα (acqua alta) σήμερα το πρωί με το ύψος του νερού στα 130 εκατοστά πάνω από τη στάθμη της θάλασσας, μακριά, εντούτοις, από το ιστορικό ρεκόρ των 187 εκατοστών (το υψηλότερο από το 1966), που καταγράφηκε τη 12η Νοεμβρίου, και είχε ως αποτέλεσμα να προκληθούν σοβαρές ζημιές στην πόλη.

Στα πλάνα που μεταδίδουν τα τηλεοπτικά δίκτυα διακρίνονται άνθρωποι στη διάσημη πλατεία του Αγίου Μάρκου, να περπατούν με το νερό πάνω από το γόνατό τους.

Για το απόγευμα έχει προγραμματιστεί μια διαδήλωση έπειτα από το κάλεσμα της συλλογικότητας "No Grandi Navi" (Όχι στα κρουαζιερόπλοια), προκειμένου οι συμμετέχοντες να καταγγείλουν την αδράνεια των αρχών μπροστά στις καταστροφές που απειλούν την πόλη, μνημείο παγκόσμιας πολιτιστικής κληρονομιάς της Unesco.

Οι ζημιές που προκλήθηκαν από τις πλημμύρες της 12ης Νοεμβρίου είναι ακόμη νωρίς να υπολογιστούν με ακρίβεια, όμως, σύμφωνα με τις πρώτες εκτιμήσεις των αρχών, όπως μεταδίδουν ιταλικά ΜΜΕ, τα αιτήματα αποζημιώσεων ενδέχεται να φθάσουν το 1 δισεκατομμύριο ευρώ.

Venice could lose its status as a World Heritage Site—a designation is was granted in 1987—after the worst flooding in more than 50 years has caused major damage and destruction to museums, stores and at least 50 churches in the city. https://t.co/dw6JY27ob0 pic.twitter.com/ytPUuht2yC

— ABC News (@ABC) November 23, 2019