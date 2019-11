Καθυστέρησε τον γάμο 18 χρόνια για… να χάσει κιλά!

Η Charmaine Brooks έχει δυο παιδιά και πλέον θα παντρευτεί τον σύντροφό της, ο οποίος της είχε κάνει πρόταση γάμου 18 χρόνια πριν.

Η γυναίκα καθυστέρησε τόσο να πάρει την μεγάλη απόφαση επειδή προσπαθούσε να χάσει κιλά.

Πλέον, αφού έχει τα κιλά που θέλει, δηλώνει χαρούμενη και ανυπομονεί να παντρευτεί.

Όπως είπε, έχει αποκτήσει αυτοπεποίθηση και αδημονεί να ανέβει τα σκαλιά της εκκλησίας με τον άνδρα που είναι μαζί τόσα χρόνια.

Η 36χρονη ανέφερε πως ήταν τόσο βαριά που με δυσκολία μπορούσε να σταθεί όρθια.

Ο αρραβωνιαστικός της Ντάρεν Σκουέρ, 44 ετών, ανέφερε: "Φαίνεται τόσο όμορφη τώρα, όπως την μέρα που την γνώρισα. Όταν την δω να περπατάει στην εκκλησία θα είναι η πιο ευτυχισμένη στιγμή της ζωής μου».

Bride delays wedding for 18 years after proposal so she can lose nine stone - https://t.co/Y3frBu30XX pic.twitter.com/ERZzbX7F02

— Kenyan Tribune (@KenyanTribune_) November 24, 2019