Τέσσερα άτομα ντύθηκαν ναζί και μπήκαν σε σούπερ μάρκετ βρίζοντας τους πελάτες

Μια ομάδα νέων που ντύθηκαν Ναζί μπήκαν σε ένα σούπερ μάρκετ και προκάλεσαν πανικό τόσο με την εμφάνισή τους, αλλά και επειδή έβριζαν τους πελάτες.

Το περιστατικό συνέβη στην Μελβούρνη και στην συνέχεια οι δυο άνδρες και οι δυο γυναίκες υποστήριξαν πως έκαναν πλάκα.

Φορούσαν τις μαύρες στολές των Ναζί, με τον χαρακτηριστικό αγκυλωτό σταυρό και φώναζαν στους πελάτες «Άντε γ@@@@@@@@».

Ένας άνδρας που ήταν στο σούπερ μάρκετ, ο Craig MacKenzie δήλωσε πως αρχικά νόμιζε ότι είχαν ντυθεί για κάποιο πάρτι. «Μου είπαν ότι το έκαναν για πλάκα και τους απάντησα πως εδώ θα μπορούσαν να υπάρχουν άνθρωποι που πέρασαν τον Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο και το Ολοκαύτωμα. Όμως εκείνοι γέλασαν», ανέφερε.

Sickos, whackos and psychos.

Four young racists dressed as Nazis walk into a Coles supermarket and tell offended shoppers to 'f*** off' before... https://t.co/8YYIV16pMY

— Michael Carey (@Kitehawk1) November 24, 2019