Γαλλία: Aγνοούμενοι, τραυματίες και χιλιάδες νοικοκυριά χωρίς ρεύμα λόγω των σφοδρών βροχοπτώσεων

Οι δύο αγνοούμενοι είναι ένας άνδρας 77 ετών και ένας άνθρωπος που έπεσε στο νερό.

Στα δύο διαμερίσματα της Γαλλίας που έχουν τεθεί σε κόκκινο συναγερμό από τη μετεωρολογική υπηρεσία της χώρας, τις Παράκτιες Άλπεις και την Βαρ, οι 1.600 πυροσβέστες που έχουν κινητοποιηθεί έχουν λάβει χιλιάδες κλήσεις από την Παρασκευή.

Μία 39χρονη γυναίκα τραυματίστηκε σοβαρά όταν την παρέσυρε κύμα, ανακοίνωσε η πυροσβεστική υπηρεσία του Μονακό, ενώ ένας 78χρονος άνδρας νοσηλεύεται με υποθερμία, αλλά χωρίς να φέρει σοβαρά τραύματα, αφού βρέθηκε εγκλωβισμένος ανάμεσα σε δέντρα που παρασύρθηκαν από κατολίσθηση.

Οι αρχές εξέφρασαν την ανησυχία ότι τα έντονα καιρικά φαινόμενα θα συνεχίσουν και υπογράμμισαν χθες Σάββατο το βράδυ ότι, με δεδομένη την αύξηση της έντασης των βροχοπτώσεων και την τρέχουσα κατάσταση των υδάτων, «οι πλημμύρες (…) θα εξακολουθήσουν να επιδεινώνονται».

Ζήτησαν από τους κατοίκους να «παραμένουν στα σπίτια τους και να μην χρησιμοποιούν το αυτοκίνητό τους αν δεν υπάρχει άμεση ανάγκη», αλλά και να «προσέχουν ιδιαίτερα όταν βρίσκονται κοντά σε ρεύματα νερού».

Πολλοί δρόμοι έχουν κλείσει, ενώ έχει ανασταλεί και η κυκλοφορία των τραίνων στην Κυανή Ακτή μέχρι τα ιταλικά σύνορα. Σύμφωνα με την εταιρεία διαχείρισης σιδηροδρόμων, η κυκλοφορία των τραίνων αναμένεται να αποκατασταθεί σήμερα. Εξάλλου ξεκίνησαν το βράδυ ξανά οι πτήσεις στο διεθνές αεροδρόμιο της Νίκαιας, αφού είχαν διακοπεί στη διάρκεια της ημέρας.

Το Σάββατο το βράδυ 4.000 νοικοκυριά ήταν χωρίς ηλεκτρικό ρεύμα.

Parts of SE France have had over 250mm of rain in just 24 hours (around 10 inches). This is a view of the high waters of the Loup river flooding in Pont du Loup. (Pic Credit: YANN COATSALIOU/AFP/GETTY) pic.twitter.com/JBxqoIvU3E

— BBC Weather (@bbcweather) November 23, 2019