Πέθανε ο τελευταίος ρινόκερος της Σουμάτρας στη Μαλαισία (pics)

Μια πολύ στενάχωρη είδηση, αλλά αναμενόμενη...

Ο θηλυκός ρινόκερος ονόματι Ιμάν πέθανε σε ηλικία 25 ετών από καρκίνο, σε καταφύγιο, στο νησί Βόρνεο, όπου βρισκόταν από το 2014. Μόλις τον περασμένο, Μάιο, δε είχε «φύγει» και ο τελευταίος αρσενικός της Μαλαισίας.

Πλέον, πιστεύεται πως έχουν απομείνει μόλις 100 ζώα, κυρίως στην Ινδονησία, με το μικρότερο είδος ρινόκερου στον κόσμο να κινδυνεύει με αφανισμό. Άλλοι ερευνητές, όμως, πιο απαισιόδοξοι, κάνουν λόγο για μόλις 30!

Η Ιμάν πέθανε στις 17:35, τοπική ώρα, με τις αρχές της Μαλαισίας να αναφέρουν ότι ο θάνατος του ζώου ήταν φυσιολογικός, αλλά, παρ' όλα αυτά, η είδηση προκάλεσε σοκ στη χώρα. Η υπουργός Πολιτισμού και Περιβάλλοντος της Μαλαισίας, Christine Liew, ανέφερε ότι δόθηκε στην Ιμάν η καλύτερη φροντίδα ως τη στιγμή που πέθανε.

We're losing Iman - our last Sumatran rhino https://t.co/Cfd0AaKBki

Ο ρινόκερος της Σουμάτρας απειλείται, όπως τα περισσότερα άγρια ζώα, από τη λαθροθηρία και την καταστροφή του φυσικού περιβάλλοντος.

Η μεγαλύτερη απειλή, ωστόσο, είναι ο κατακερματισμός των πληθυσμών. Στη Μαλαισία έγιναν προσπάθειες για διασταύρωση, αλλά, μέχρι τώρα, έχουν αποτύχει όλες.

Σήμερα στον κόσμο υπάρχουν πέντε είδη ρινόκερου: Δύο στην Αφρική και τρία στην Ασία. Οι πληθυσμοί των ασιατικών είναι αρκετά μικρότεροι.

In Malaysia, the last rhino from Sumatra goes out https://t.co/y7V5u8HriV pic.twitter.com/pkBJow8myC

— En24 News (@En24Newsy) 23 Νοεμβρίου 2019