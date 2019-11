Οι ΗΠΑ έφτιαξαν ειδικό κάλυμμα κεφαλιού για τα στρατιωτικά σκυλιά προκειμένου να προστατέψουν την ακοή τους (pics)

Το σύστημα ακουστικής προστασίας σκύλου, όπως ονομάζεται αυτό το νέο κάλυμμα κεφαλής, έχει σχεδιαστεί έτσι, ώστε να προστατεύει τα στρατιωτικά σκυλιά από τη βραχυπρόθεσμη απώλεια ακοής, η οποία, ωστόσο, συμβαίνει πολύ συχνά, αφού τα τετράποδα βρίσκονται διαρκώς γύρω από θορυβώδη οχήματα και μηχανήματα, ενώ μεταφέρονται, αρκετές φορές, στις διάφορες αποστολές με ελικόπτερα.

Το κάλυμμα είναι κατασκευασμένο από εύκαμπτο υλικό ακουστικής απορρόφησης και έχει τη δυνατότητα να φιλτράρει δυνατούς θορύβους, ενώ μπορεί να τεντωθεί ή να συρρικνωθεί, για να μπει σε οποιοδήποτε κεφάλι σκύλου. Μικρό ή μεγάλο.

«Ακόμη και μία σύντομη πτήση με ελικόπτερο μπορεί να επηρεάσει την ακοή ενός σκυλιού, με αποτέλεσμα την εξασθένιση των επιδόσεών του και την αδυναμία του να ακούσει τις εντολές που του δίνονται. Αυτό μπορεί να εμποδίσει την ίδια την αποστολή», δήλωσε ο ερευνητής του στρατού των ΗΠΑ, Stephen Lee.

Dogs are soldiers too, and they need gear. Check out this @ABC article that describes how a @USArmy small business innovation program helped launch new ear protection for working #dogs . #ArmyResearchOffice @zeteotech https://t.co/mv5y1LoHD2

«Αυτή η νέα τεχνολογία προστατεύει, επίσης, τον σκύλο, ενώ βρίσκεται σε αποστολές, από πιθανές εκρήξεις, και μπορεί, πιστεύουμε, να επεκτείνει, τελικά, την ''επαγγελματική'' του ζωή», πρόσθεσε.

Οι εικόνες, πάντως, των στρατιωτικών σκύλων με αυτά τα καλύμματα θυμίζουν κάτι από βιντεοπαιχνίδι... Υπάρχει ένα, όπως μπορείτε να δείτε, που έχει πάνω μία νεκροκεφαλή!

Military working dogs play a vital role in our #USArmy, but hearing loss due to high-decibel noise puts these animals at risk.

Learn how canines are testing new gear to protect their ears: https://t.co/E74iQpa1Pr

Photo courtesy of @zeteotech @ArmyResearchLab #ArmyTech pic.twitter.com/VO2d0DtzNE

— U.S. Army (@USArmy) 23 Νοεμβρίου 2019