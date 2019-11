Μοντέλο που πόζαρε topless με τουφέκι εφόδου και πιστόλι συνελήφθη για διακίνηση όπλων (pics & vid)

Το μοντέλο από τη Βραζιλία, ονόματι Gabriela Sara Vasconcelos Assunção, κατέληξε πίσω από της φυλακής τα κάγκελα, μετά την εξαιρετική απόφασή της να αναρτήσει φωτογραφίες της στον προσωπικό της λογαριασμό στο Instagram, όπου ποζάρει -περήφανα- με τουφέκι εφόδου (assault riffle) και πιστόλι, στο οποίο, μάλιστα, δίνει... φιλάκια.

Η 19χρονη, όπως ήταν λογικό και επόμενο, τράβηξε πάνω της πολλά βλέμματα, μεταξύ των οποίων, φυσικά, και... αστυνομικά, με αποτέλεσμα να συλληφθεί με την υποψία της διακίνησης όπλων!

Το εκπληκτικό της υπόθεσης είναι ότι η Assunção είχε συλληφθεί και τον Οκτώβριο, μαζί με τον φίλο της, όταν, μετά από έλεγχο, ανακαλύφθηκε κιβώτιο με όπλα στο αυτοκίνητό τους, στο Σάο Πάολο... Η κοπέλα, ωστόσο, είπε στους αστυνομικούς ότι δεν γνώριζε τίποτα για τα όπλα και αφέθηκε ελεύθερη.

Στον έναν, περίπου, μήνα, όμως, που μεσολάβησε, το μοντέλο έκανε -ακόμη- ένα φριχτό λάθος: Ξέχασε να διαγράψει τις φωτογραφίες, όπου ποζάρει σαν... γκάνγκστερ, τις οποίες και ανακάλυψαν οι αρχές, συλλαμβάνοντας εκ νέου τη 19χρονη!

A teenage Instagram #Model has found herself behind bars in Brazil after police discovered incriminating #Photos of her posing and dancing with a range of deadly firearms.

19-year-old Gabriela Sara Vasconcelos Assunção ...

#Gunrunninghttps://t.co/mf1GO4D014 pic.twitter.com/ZTEzNhN4Ph

— (@_1BUV) November 22, 2019