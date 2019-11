Μια 63χρονη γεννήθηκε με 19 δάχτυλα στα πόδια και 12 στα χέρια: Οι γείτονες την λένε μάγισσα

Μια 63χρονη έχει μια σπάνια πάθηση καθώς έχει 19 δάχτυλα στα πόδια και 12 στα χέρια.

Ο Kumar Nayak, 63 ετών, γεννήθηκε με μια ασθένεια στα άκρα που ονομάζεται «πολυδακτυλία».

Η «Πολυδακτυλία» είναι μια πάθηση κατά την οποία ο άνθρωπος γεννιέται με επιπλέον δάχτυλα στο χέρι ή το πόδι πέραν των 5 φυσιολογικών, η οποία είναι γνωστή και ως διπλασιασμός.

Κανονικά θα έπρεπε να είχε κάνει επέμβαση σε μικρή ηλικία αλλά η οικογένειά της δεν είχε την οικονομική δυνατότητα, οπότε και έζησε με αυτή την πάθηση.

Η γυναίκα που ζει στην Ινδία, ανέφερε πως δεν βγαίνει από το σπίτι της και ζει απομονωμένη καθώς οι γείτονες της πιστεύουν πως είναι μάγισσα.

Αυτή η γενετική ανωμαλία συμβαίνει μια φορά στις 700-1000 γεννήσεις παγκοσμίως και η κα Nayak αποτελεί μια ακραία περίπτωση.

