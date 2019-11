Οκλαχόμα: Δύο πιλότοι νεκροί μετά από σύγκρουση μαχητικών αεροσκαφών (vid)

Στο δυστύχημα εμπλέκονται δύο εκπαιδευτικά πολεμικά σκάφη τύπου Τ-38, τα οποία είχαν απογειωθεί από την αεροπορική βάση Vance, στην Οκλαχόμα.

Το περιστατικό συνέβη περίπου στις 9:10 (τοπική ώρα) το πρωί της Πέμπτης, όταν, μετά από μία αδιευκρίνιστη «ατυχία», δύο άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους και άλλοι δύο τραυματίστηκαν.

Μία ομάδα ασφαλείας ερευνά το περιστατικό και τα ονόματα των νεκρών θα γίνουν γνωστά μόλις ενημερωθούν οι οικογένειές τους.

BREAKING | AIRCRAFT ‘MISHAP’ AT VANCE AFB: Two aircraft are involved in what authorities are calling a “mishap” at Vance Air Force Base in Enid, Oklahoma. Here’s what we know at this time: https://t.co/b9fn3TUAqs #KOCO5 #BreakingNews https://t.co/uBP8TfLnrP

— KOCO-5 Oklahoma City (@koconews) November 21, 2019