Μια 27χρονη σκότωσε τα τρια μικρά αγόρια της για να μην κακοποιήσουν γυναίκες όταν μεγαλώσουν

Η μητέρα είναι από το Οχάιο και παραδέχθηκε την ενοχή της για την δολοφονία των τριών παιδιών της με αποτέλεσμα να καταδικαστεί σε 37 χρόνια φυλάκισης.

Ο τριών μηνών γιος της, Νώε, βρέθηκε νεκρός στο διαμέρισμα του συζύγου της τον Αύγουστο του 2015. Ο τετράχρονος γιος της, Gavin, είχε πεθάνει τον Απρίλιο του 2015, και ένα άλλο βρέφος, ο Niall, είχε δολοφονηθεί τον Ιούλιο του 2014.

Μετά τον θάνατο του τελευταίου της παιδιού, η γυναίκα αποκάλυψε πως τα σκότωσε επειδή πίστευε πως όταν μεγαλώσουν θα κακοποιούν τις γυναίκες!

Ο σύζυγός της είναι 20 χρόνια μεγαλύτερός της και έχει κατηγορηθεί για κακοποίηση και σεξουαλική επαφή μαζί της, όταν εκείνη ήταν ακόμα ανήλικη πριν παντρευτούν.

Συγκεκριμένα κατηγορήθηκε για αποπλάνηση ανηλίκου, καθώς οι δυο τους είχαν σεξουαλικές σχέσεις όταν ακόμα εκείνη ήταν 17.

Ο πατέρας των παιδιών είχε σχέση με την μητέρα της κατηγορούμενης και ουσιαστικά ήταν πατριός της για πολλά χρόνια, μέχρι να ξεκινήσουν να έχουν ερωτικές σχέσεις.

Το δικαστήριο θεώρησε πως εκείνη σκότωσε τα παιδιά της επειδή ο σύζυγός της έδινε περισσότερη προσοχή στα αγόρια τους και όχι σε εκείνη.

Οι Αρχές ανέφεραν πως στους προηγούμενους θανάτους δεν υπήρχαν αποδεικτικά στοιχεία δολοφονίας οπότε θεώρησαν πως δεν κινδύνευε το τρίτο παιδί.

Mother 'killed her three infant sons because she feared they would grow up to abuse women' https://t.co/iBh5X8PHaH

— Sebastian E. Ronin (@sebastianeronin) November 20, 2019