Φωτογραφία του 1898 απεικονίζει ένα κορίτσι ίδιο με την Γκρέτα Τούνμπεργκ (vid)

Αυτή η εικόνα έκανε αρκετούς να πιστεύουν πως η Γκρέτα Τούνμπεργκ είναι ένας ταξιδιώτης από το παρελθόν που «ήρθε πίσω για να μας σώσει».

Την φωτογραφία ανήρτησαν χρήστες του Twitter και δείχνει τρία παιδιά που αντλούν νερό από ένα πηγάδι στην επικράτεια Yukon στον Καναδά το 1898.

Στην εικόνα βρίσκεται μια νεαρή κοπέλα που μοιάζει εξωφρενικά με την 16χρονη Σουηδή ακτιβίστρια της κλιματικής αλλαγής.

Η φωτογραφία ανακαλύφθηκε στα αρχεία εικόνων του Πανεπιστημίου της Ουάσιγκτον.

Αρκετοί ήταν εκείνοι που σχολίασαν πως η 16χρονη σίγουρα έχει έρθει από το παρελθόν, ωστόσο υπήρξαν και κάποιοι που ανέφεραν πως μάλλον πρόκειται για επεξεργασμένη φωτογραφία.

A new conspiracy theory this morning is claiming climate change activist Greta Thunberg is a time traveller, after internet users discovered an image taken 121 years ago featuring a girl bearing a striking resemblance to the Swedish teen. Can you see the similarity? #9Today pic.twitter.com/z60qgbSfie

— The Today Show (@TheTodayShow) November 19, 2019