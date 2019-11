Μια κοπέλα περίμενε στον σταθμό του μετρό και το ηλεκτρονικό τσιγάρο εξερράγη στην τσάντα της.

Το βίντεο δημοσιεύθηκε στο RT και δείχνει την κοπέλα να περπατάει στον σταθμό του μετρό, ενώ το ηλεκτρονικό τσιγάρο εκρήγνυται και η τσάντα της παίρνει φωτιά.

Τότε την πετάει κάτω και ο υπάλληλος του σταθμού σπεύδει να βοηθήσει.

#Vape can be dangerous not only for your health pic.twitter.com/5qOxq9fiVg

— RT (@RT_com) November 19, 2019