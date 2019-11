Κατέρρευσε γέφυρα στην Τουλούζη: Ένας νεκρός και τέσσερις τραυματίες

Η γέφυρα που προφανώς δεν ήταν και στην καλύτερη κατάστασή της, έπεσε όταν πέρναγε ένα φορτηγό που ήταν όπως αποδείχθηκε υπέρβαρο, αλλά και δύο αυτοκίνητα, με αποτέλεσμα από το βάρος να καταρρεύσει και να βρεθούν φορτηγό και αυτοκίνητα στον ποταμό Ταρν.

Το αποτέλεσμα ήταν να χάσει τη ζωή του ένα 15χρονο κορίτσι που επέβαινε στο ένα από τα ΙΧ.

Άλλα τέσσερα άτομα, μεταξύ των οποίων και η μητέρα του θύματος, τραυματίστηκαν με την πτώση, αλλά τουλάχιστον επέζησαν.

Η γέφυρα μήκους 152 μέτρων και πλάτους πέντε, κατέρρευσε γύρω στις 08:00 το πρωί και στο σημείο έχουν σπεύσει 80 πυροσβέστες, δύτες και τρία ελικόπτερα προς αναζήτηση θυμάτων.

Η γέφυρα είχε κατασκευαστεί το 1935 και έγιναν επισκευαστικές εργασίες το 2003.

