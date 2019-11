Ο ελέφαντας «Μπιν Λάντεν» σκότωσε πέντε ανθρώπους

Ένας ελέφαντας με το παρατσούκλι «Μπιν Λάντεν» έχει σκοτώσει πέντε ανθρώπους.

Μάλιστα και αυτός ο «τρομοκράτης» συνελήφθη και πέθανε έπειτα από μαζικό κυνήγι στην Βορειοανατολική Ινδία.

Το αρσενικό ζώο σκότωσε πέντε χωρικούς στο Goalpara τον περασμένο μήνα.

Μεταφέρθηκε στο Εθνικό Πάρκο Orang του Assam, ωστόσο οι υπεύθυνοι του πάρκου επιβεβαίωσαν ότι ο Λάντεν πέθανε.

Η ακριβής αιτία θανάτου είναι άγνωστη.

Nicknamed "Bin Laden," the rogue elephant accused of killing several villagers has died in captivity five days after its capture; investigation into the cause of his death underway pic.twitter.com/R7OQMj0bBp

— CGTN (@CGTNOfficial) November 18, 2019