Καλιφόρνια: Ένοπλος άνοιξε πυρ σε οικογενειακή συγκέντρωση, νεκροί και τραυματίες

Η αστυνομία στην πόλη Φρέσνο της Πολιτείας της Καλιφόρνιας διενεργεί έρευνα για την επίθεση ενόπλου εναντίον ανθρώπων που είχαν συγκεντρωθεί στην αυλή ενός σπιτιού χθες Κυριακή για να δουν μαζί έναν αγώνα του αμερικάνικου ποδοσφαίρου.

Κατά τα πρώτα στοιχεία, υπάρχουν νεκροί και τραυματίες σε κρίσιμη κατάσταση, δήλωσε μια εκπρόσωπος της αστυνομίας.

Ο ένοπλος άνοιξε πυρ τη στιγμή που μπήκε στην αυλή σπιτιού σε νότια συνοικία του Φρέσνο, όπου είχαν συγκεντρωθεί τα μέλη μιας οικογένειας και φίλοι τους για να παρακολουθήσουν τον αγώνα μετά τις 18:00, ανέφερε η εκπρόσωπος. Γείτονες έκαναν δεκάδες κλήσεις στον αριθμό της άμεσης δράσης ζητώντας βοήθεια.

Ο ύποπτος διέφυγε. Οι αστυνομικοί χτενίζουν τη γειτονιά, παίρνουν καταθέσεις μαρτύρων και προσπαθούν να εξακριβώσουν εάν υπάρχουν κάμερες που έχουν καταγράψει την επίθεση.

Η αστυνομία δεν έχει διευκρινίσει τον αριθμό των νεκρών και των τραυματιών. Αρκετά από τα 9 θύματα πιστεύεται ότι εξέπνευσαν.

Ορισμένοι τραυματίες μπόρεσαν να φθάσουν με τα δικά τους αυτοκίνητα σε νοσοκομείο του Φρέσνο, 322 χιλιόμετρα βόρεια του Λος Άντζελες. Άλλα θύματα διακομίστηκαν σε κοντινό ιατρικό κέντρο.

