Ο άνδρας-Ποπάϊ αποφάσισε να κάνει εγχείρηση για να βγάλει λίπος από τα μπράτσα του

Θυμάστε τον Kirill Tereshin, τον Ρώσο «Ποπάϊ»; Αποφάσισε να απαρνηθεί τα μπράτσα του γνωστού ήρωα κινουμένων σχεδίων και να επανέλθει σε πιο... φυσιολογικές καταστάσεις.

Ο 23χρονος μαχητής MMA είχε κάνει διάφορες επεμβάσεις ώστε να καταφέρει να έχει μπράτσα ίδια με του Ποπάι, ωστόσο όπως φαίνεται κινδυνεύει.

Συγκεκριμένα ξεκίνησε να κάνει εγχειρήσεις ώστε να αφαιρέσει αυτά που είχε βάλει στα μπράτσα του, αφού οι γιατροί τον προειδοποίησαν πως αν δεν το κάνει μπορεί να ακρωτηριαστεί ή και να πεθάνει.

Ο Tereshin είχε βάλει μια περίεργη ουσία που ονομάζεται synthol στα χέρια του, αλλά αποδεικνύεται ότι στην πραγματικότητα ήταν τρία λίτρα μιας βαζελίνης που μοιάζει με ουσία ζελέ.

Ωστόσο όπως φαίνεται έχει πολύ δουλειά ακόμα, καθώς θα χρειαστεί αρκετός χρόνος ώστε να τα αφαιρέσει και να επανέλθει σε φυσιολογικά επίπεδα.

Ο ίδιος δήλωσε: «Είμαι ετοιμος, δεν φοβάμαι να το κάνω».

«Προς το παρόν έχω αφαιρέσει τους κατεστραμμένους ιστούς μόνο από το ένα χέρι», ανέφερε και συνέχισε: «Όλα αυτά πρέπει να αφαιρεθούν, αλλά πρέπει να διατηρήσουμε τη φλέβα, τα νεύρα και άλλες λειτουργίες του άκρου».

Doctors warned that he could die if he didn't get rid of the fake muscles.https://t.co/d3uTLiWch0

— LADbible (@ladbible) November 16, 2019