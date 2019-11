Αυτό παθαίνει ένα αυτοκίνητο αν βρεθεί σε πυρηνική έκρηξη (vid)

Έτσι όπως έχει διαμορφωθεί ο κόσμος μας σήμερα, όλες οι μεγάλες στρατιωτικές δυνάμεις του πλανήτη, είναι αναγκασμένες να προετοιμάζονται για το χειρότερο.

Όπου «χειρότερο» βάλτε «πυρηνική επίθεση», με την Ρωσία να μην αποτελεί εξαίρεση, καθώς ο στρατός της πρέπει να είναι έτοιμος για κάτι τέτοιο, δεδομένων των αντιπάλων της.

Ένα από τα πρότζεκτ που έχουν σε λειτουργία αυτή την περίοδο είναι και η ανθεκτικότητα των οχημάτων τους σε περίπτωση που βρεθούν εντός εμβέλιας μίας πυρηνικής βόμβας.

Φυσικά, δεν έκαναν κάποιο μυστικό τεστ, πυροδοτώντας μία τέτοια, αλλά κατάφεραν σε μία εγκατάσταση υψηλής ασφαλείας να μοντελοποιήσουν το αποτέλεσμα μίας πυρηνικής εκρηξης, δημιουργώντας σχεδόν ίδιες συνθήκες.

Οι Ρώσοι κατάφεραν να δημιουργήσουν ακόμα και το οστικό κύμα που δημιουργείται, χάρη σε ένα τούνελ 110 μέτρων, για τις ανάγκες των δοκιμών.



Includes some interesting archive footage of a BMD-1 test from another site pic.twitter.com/I8eV1VepV2

— Joseph Dempsey (@JosephHDempsey) November 10, 2019