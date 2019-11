Τεράστια διαρροή αμυντικής τεχνολογίας: Πύραυλος του «Σιδερένιου Θόλου» του Ισραήλ έπεσε άθικτος στη Λωρίδα της Γάζας (pics & vid)

Ενώ τηρείται, προς το παρόν, σιγή ιχθύος για το περιστατικό, τα ΜΜΕ του Ισραήλ αναφέρουν ότι πρόκειται για μία τεράστια διαρροή αμυντικής τεχνολογίας!

O έξυπνος «Σιδερένιος Θόλος», τον οποίο έχει... ζηλέψει ακόμη και ο Ερντογάν, δηλώνοντας πριν από λίγο καιρό ότι θα ήθελε κάτι παρόμοιο και στην Τουρκία, είναι ένα εξαιρετικά αποτελεσματικό αντιπυραυλικό σύστημα, που έχει εγκατασταθεί για να αποκρούει τις παλαιστινιακές επιθέσεις.

Αποτελείται από κινητές μονάδες εκτόξευσης πυραύλων και είναι τόσο εξελιγμένο, ώστε να εντοπίζει και να χτυπά μόνο τις ρουκέτες -μεσαίου βεληνεκούς- που κατευθύνονται προς κατοικημένες περιοχές, ενώ «αγνοεί» εκείνες που κατευθύνονται σε ανοιχτούς χώρους.

Ο πύραυλος, ωστόσο, που φέρεται να έχει πέσει άθικτος στη Λωρίδα της Γάζας και να έχει συλλεχθεί, μάλιστα, από Παλαιστίνιους, δημιουργεί μέγα θέμα για το Ισραήλ.

Κάθε πύραυλος κοστίζει 40 με 100 χιλιάδες δολάρια. Συνήθως εκτοξεύονται από εκτοξευτές που φέρουν 20 βλήματα ο καθένας. Δύο πύραυλοι, δε, χτυπούν εχθρικό στόχο κάθε φορά, προκειμένου να σιγουρευτούν ότι θα καταστραφεί.

Ο «Σιδερένιος Θόλος» χρησιμοποιήθηκε εκτενώς αυτή την εβδομάδα, στις εχθροπραξίες μεταξύ της ισλαμικής τζιχάντ της Παλαιστίνης και του Ισραήλ, όταν το τελευταίο «σκότωσε» τον ανώτατο στρατιωτικό διοικητή Bahaa Abu al-Atta, ενώ, σύμφωνα με πληροφορίες, προσπάθησε να βγάλει από τη μέση και έναν ισλαμικό πολιτικό ηγέτη στη Συρία.

Part of an Iron Dome Tamir interceptor fell in the #Gaza Strip. pic.twitter.com/6Xj30m1JMW

— Joe Truzman (@Jtruzmah) November 14, 2019