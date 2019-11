Αγρότες «πλημμύρισαν» με 4.000 τρακτέρ το Αμβούργο (pics & vids)

Οι εικόνες θυμίζουν έντονα... Ελλάδα, με χιλιάδες τρακτέρ να κλείνουν τους κεντρικούς δρόμους την Πέμπτη, προκαλώντας κυκλοφοριακό χάος στην πόλη του γερμανικού βορρά.

Θυμίζουμε, εδώ και έναν, περίπου, μήνα, οι αγρότες στη Γερμανία έχουν ξεσηκωθεί, με δεκάδες κινητοποιήσεις να λαμβάνουν χώρα σε αρκετές πόλεις. Στις 22 Οκτωβρίου, για παράδειγμα, ένα κομβόι από τρακτέρ, που συμμετείχε στη διαμαρτυρία, εκτεινόταν σε απόσταση 10 χλμ. στη Βόνη, όπου εδρεύει το υπουργείο Γεωργίας.

Ο λόγος των κινητοποιήσεων είναι οι περιβαλλοντικοί περιορισμοί και η απαγόρευση ορισμένων ζιζανιοκτόνων και λιπασμάτων -με στόχο την προστασία των πτηνών, των εντόμων και των υδάτων- που απειλούν, σύμφωνα με τους αγρότες, τον βιοπορισμό τους.

«Συνεργασία αντί για απαγορεύσεις» και «όχι χωράφια, όχι φαγητό, όχι μέλλον» ήταν τα κεντρικά συνθήματα των αγροτών, που επανέλαβαν και στο Αμβούργο ότι η γερμανική κυβέρνηση πρέπει να αρχίσει να εκτιμά όσα κάνουν για την οικονομία της χώρας, αντί να τους εκφοβίζει και να τους μετατρέπει σε αποδιοπομπαίους τράγους, στο όνομα της επιδίωξης πιο «πράσινων» στόχων.

