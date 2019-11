Ήθελε να βγάλει φωτογραφία στο κανάλι της Βενετίας και παραλίγο να πνιγεί! (vid)

Δεν είναι λίγες οι φορές που κάποιος προσπάθησε να βγάλει σέλφι σε βράχια, γκρεμούς και θάλασσες και παραλίγο να σκοτωθεί.

Αυτό έπαθε και ένας άνδρας στην Βενετία ο οποίος ήθελε να απαθανατίσει τη στιγμή της επίσκεψής του στο κανάλι, βγάζοντας μια σέλφι.

Όμως έπεσε στο νερό με αποτέλεσμα να κινδυνεύσει να πνιγεί.

Ο άνδρας άρχισε να κολυμπάει και μάλιστα κατάφερε να κρατήσει το τηλέφωνο έξω από το νερό.

Ωστόσο, όπως φαίνεται ήθελε διακαώς την φωτογραφία και προσπαθούσε ακόμα και σε αυτή την κατάσταση να βγάλει σέλφι,

Ma non c'è nulla fa ridere che cazzo ridete...li disagi gravi ma smettiamola di fare i falsi moralisti https://t.co/YzngT4JeTP

Selfie-obsessed Venice tourist trying to dodge floods falls straight into canal https://t.co/y8Kvrr2QNK

— The Irish Sun (@IrishSunOnline) November 15, 2019