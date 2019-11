Περπατούσαν και είδαν ξαφνικά μπροστά τους έναν κροκόδειλο κομμένο στα δυο (vid)

Μπροστά σε ένα αποκρουστικό θέαμα βρέθηκαν όσοι περπατούσαν σε πεζοδρόμιο της περιοχής Fazakerley, στο βόρειο Λίβερπουλ.,

Συγκεκριμένα «σκόνταψαν» πάνω σε έναν κροκόδειλο ο οποίος ήταν κομμένος στα δυο.

Εικόνες και βίντεο που κυκλοφορούν στα κοινωνικά μέσα δείχνουν το ασυνήθιστο εύρημα και αρκετοί αρχικά πίστεψαν πως ήταν ψεύτικο ή καποιο παιχνίδι.

Το ζώο - που πιστεύεται ότι είναι ένας τύπος κροκόδειλου - έχει φωτογραφηθεί σε διάφορες τοποθεσίες της περιοχής.

Μια γυναίκα ανέφερε πως όταν έλεγε τι είδε, δεν την πίστευαν.

Η γυναίκα, που δεν ήθελε να κατονομασθεί, δήλωσε: «Νόμιζα ότι ήταν ίσως κλάδί ή κάτι άλλο, αλλά καθώς πλησιάσαμε (ο φίλος μου) είπε αυτός είναι ένας κροκόδειλος»

Μάλιστα υποστηρίζει πως το ζώο είχε κοπεί στα δυο.

Ωστόσο υπάρχουν και άλλοι μάρτυρες που ανέφεραν ότι τον είχαν δει ολόκληρο.

Κάποιοι ανέφεραν πως ενδέχεται να το έχει σκάσει από κάποιο ζωολογικό πάρκο ή να ήταν κατοικίδιο κάποιου που το έδιωξε.

Mystery as dead 'crocodile' found lying 'cut in half' on city footpath https://t.co/SIE5YK38QU pic.twitter.com/OdQYLxPOJB

— Daily Mirror (@DailyMirror) November 14, 2019