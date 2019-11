Μια νεκρή από την επίθεση του 15χρονου σε λύκειο της Καλιφόρνιας, δύο σε κρίσιμη κατάσταση (pics & vids)

Ο ύποπτος, που φέρεται ότι άνοιξε πυρ μέσα σε λύκειο στην κωμόπολη Σάντα Κλαρίτα, στην Καλιφόρνια, εντοπίστηκε από την αστυνομία και «δεν συνιστά, πλέον, απειλή», μετέδωσε το τηλεοπτικό δίκτυο MSNBC, επικαλούμενο ένα στέλεχος των υπηρεσιών επιβολής του νόμου.

Το ειδησεογραφικό τηλεοπτικό δίκτυο CNN μετέδωσε νωρίτερα ότι ο δράστης είναι νεκρός, ωστόσο το γραφείο του σερίφη της κομητείας του Λος Άντζελες διευκρίνισε ότι έχει συλληφθεί και νοσηλεύεται σε τοπικό νοσοκομείο.

Σύμφωνα με τον σερίφη Άλεξ Βιλανουέβα, ο δράστης πιστεύεται ότι ήταν μαθητής στο Λύκειο Σόγκους.

Από τα πυρά του ενόπλου τραυματίστηκαν τουλάχιστον πέντε άνθρωποι, οι δύο εκ των οποίων νοσηλεύονται σε κρίσιμη κατάσταση, όπως ανέφερε μέσω του Twitter το νοσοκομείο Χένρι Μάγιο.

Officers are reportedly searching for a male Asian suspect in dark clothing https://t.co/kaXxvHEoZJ

Η νεότερη ενημέρωση, ωστόσο, από το νοσοκομείο αναφέρει ότι μια γυναίκα υπέκυψε στα τραύματά της...

Περίπου 2.300 μαθητές φοιτούν στο Λύκειο Σόγκους, το οποίο αποτελείται από 12 κτίρια.

BREAKING: Six people have been shot in a high school in Santa Clarita, Los Angeles.

The LA County Sheriff Department say they are searching for a male Asian suspect in black clothing.

The condition of those injured is yet to be confirmed. pic.twitter.com/FiTPEdFmUb

