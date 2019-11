Ασύλληπτο: Η μαύρη τρύπα στο κέντρο του Γαλαξία «έδιωξε» αστέρι που τρέχει με 5,9 εκατ. χλμ/ώρα (pic & vids)

Ίλιγγο προκαλεί η νέα ανακάλυψη των επιστημόνων.

Ένας αστέρας εντοπίστηκε να... τρέχει με απίστευτη ταχύτητα στο κέντρο του Milky Way, δέκα φορές μεγαλύτερη από σχεδόν κάθε αστέρι του γαλαξία μας!

Το αστέρι λέγεται S5-HVS1 και ανακαλύφθηκε 29.000 έτη φωτός μακριά από τη Γη, να κινείται με 5,9 εκατ. χλμ/ώρα!

Ο ίλιγγος, ωστόσο, τώρα ξεκινάει...

Όπως ανακάλυψαν οι επιστήμονες, το αστέρι έχει αναπτύξει τόσο μεγάλη ταχύτητα, που ούτε η τεράστια μαύρη τρύπα, που βρίσκεται στο κέντρο του Γαλαξία, δεν μπορούσε να το συγκρατήσει, παρά την τεράστια βαρυτική της έλξη, με αποτέλεσμα να το «διώξει», ή, αν θέλετε, να της... ξεφύγει!

Και όλα αυτά, μάλιστα, συνέβησαν πριν από 5 εκατ. χρόνια, όταν, δηλαδή, οι πρόγονοι του ανθρώπου άρχισαν να στέκονται στα δυο τους πόδια...

Ο S5-HVS1 είναι ένα από τα «ελεύθερα» αστέρια (runaway star) του σύμπαντος. Δεν κινούνται, δηλαδή, όπως ο ήλιος μας, σε μια συγκεκριμένη, κυκλική τροχιά, αλλά διασχίζουν με ασύλληπτες ταχύτητες, τους γαλαξίες, σαν να κινούνται σε μια ευθεία.

Εντοπίστηκε στον αστερισμό του Γερανού από τον Sergey Koposov του πανεπιστήμιου Carnegie Mellon.

Ενθουσιασμένος, ο Sergey τόνισε για την τεράστια ανακάλυψη: «Είναι τρομερά συναρπαστικό, καθώς πάντα υποψιαζόμασταν ότι οι μαύρες τρύπες μπορούν να ''διώξουν'' αστέρια που κινούνται με πολύ μεγάλες ταχύτητες. Εντούτοις, ποτέ δεν είχαμε μια σαφή συσχέτιση ενός τόσο γρήγορου αστέρα με το γαλαξιακό μας κέντρο».

Οι επιστήμονες λένε ότι ο S5-HVS1 είναι κάτι το πρωτοφανές, λόγω της ασύλληπτης ταχύτητάς του και του σχετικά κοντινού περάσματός του από τη Γη.

Η τροχιά του, δε, και η ταχύτητά του δείχνουν, σύμφωνα με τους επιστήμονες, ότι θα εγκαταλείψει τον Γαλαξία και δεν θα επιστρέψει ποτέ ξανά, βάζοντας πλώρη για άλλους κόσμους...

Ο Τοξότης Α*, λοιπόν, η πελώρια μαύρη τρύπα στο κέντρο του Milky Way, τέσσερα εκατομμύρια φορές μεγαλύτερη από τον Ήλιο, «έδιωξε» το αστέρι, λόγω της ταχύτητάς του, έχοντας αφήσει τους επιστήμονες με το στόμα ανοιχτό.

