Τρομακτικό timelapse της NASA αποκαλύπτει την απίστευτη ταχύτητα με την οποία λιώνουν οι πάγοι από το 1984!

Συγκλονίζει και τρομάζει το timelapse της NASA, που δείχνει τα πιο χοντρά -και αρχαία- κομμάτια πάγου της Αρκτικής να έχουν λιώσει τελείως, μόλις από το 1984!

Μιλάμε, δηλαδή, για μια περίοδο 35 ετών, όπου η ζημιά που έχει γίνει είναι αδιανόητη. Και δεν φαίνεται, μάλιστα, στον ορίζοντα και τρόπος να διορθωθεί κάπως όλο αυτό...

Κοιτάξτε, για παράδειγμα, πόσο διαφορετική είναι η σημερινή εικόνα σε σχέση με το 2004 και το 2005!

Πραγματικά σοκαριστικό.

Nasa timelapse reveals some of the oldest thickest sea ice is melting at terrifying rate pic.twitter.com/8hwFKMZ00T

