Τα αδέρφια που έκαναν μαζί έξι παιδιά και σκότωσαν τα δυο, είχαν ερωτικές σχέσεις από τα 16

Μια «αρρωστημένη» υπόθεση, που είχε προκαλέσει σάλο φτάνει στο τέλος της, ωστόσο δύσκολα θα ξεχαστεί.

Ένας άνδρας και μια γυναίκα που είχαν αποκτήσει έξι παιδιά, δολοφόνησαν τα δυο από αυτά, ενώ σκόπευαν να τα σκοτώσουν όλα.

Μάλιστα η μητέρα πριν τον φόνο των παιδιών της είχε αναρτήσει στα social media κάτι που μόνο σοκ προκαλεί. Είχε γράψει: «Ο φόνος είναι σαν τα τσιπς, κανείς δεν μπορεί να φάει μόνο ένα».

Μετά την δολοφονία των παιδιών, το κουβάρι άρχισε σιγά-σιγά να ξετυλίγεται και στο δικαστήριο ακούστηκαν απίστευτα πράγματα.

Το πρώτο σοκαριστικό ήταν πως ήθελαν (και μάλιστα είχαν προσπαθήσει) να σκοτώσουν και τα άλλα τους παιδιά.

Το άλλο που ακούστηκε είναι πως το ζευγάρι σκότωνε ζώα για... πλάκα.

Στην συνέχεια έγινε γνωστό πως οι δυο τους δεν ήταν απλά ζευγάρι αλλά και αδέρφια και μάλιστα είχαν ξεκινήσει τις μεταξύ τους ερωτικές σχέσεις στην ηλικία των 16 ετών, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Και οι δυο καταδικάστηκαν σε ισόβια κάθειρξη.

Brother tells how teenage half-siblings killed mice for FUN and started having sex at 16 https://t.co/mnDhxgtcy5

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) November 13, 2019