Η γυναίκα και ο άντρας που δολοφόνησαν τα δυο τους παιδιά και τα είχαν χαρακτηρίσει «τσιπς», είναι αδέρφια! (vids)

Σάλο είχε προκαλέσει η υπόθεση με την μητέρα που είχε σχεδιάσει την δολοφονία των δυο παιδιών της μαζί με τον σύζυγό της και μάλιστα είχε κάνει μια ανάρτηση πριν τα σκοτώσει που προκαλούσε σοκ.

Συγκεκριμένα είχε αναρτήσει «ο φόνος είναι σαν τα τσιπς, δεν μπορείς να φας μόνο ένα».

Ωστόσο, πλέον, αποκαλύφθηκε πως εκείνη και ο σύντροφός της με τον οποίο είχε κάνει τα παιδιά, είναι αδέρφια, όπως αναφέρει η Mirror.co.uk.

Στο δικαστήριο του Σέφιλντ ακούστηκε πως, πριν από τις δολοφονίες, οι Barrass και Machin είχαν δώσει χάπια σε τέσσερα από τα παιδιά τους ώστε να τα δηλητηριάσουν, ενώ προσπάθησαν να σκοτώσουν το ένα από αυτά στο μπάνιο.

Μάλιστα σύμφωνα με μαρτυρίες η Barass (η μητέρα) τους έλεγε «εγώ σας έδωσα ζωή, εγώ θα σας την πάρω».

Έτσι σκότωσε τα δυο από τα έξι παιδιά τους και τα τέσσερα που σώθηκαν είναι κάτω από 13 ετών.

Ο εισαγγελέας πρότεινε ισόβια κάθειρξη και για τους δυο.

