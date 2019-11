Ζευγάρι κακοποίησε σεξουαλικά 12χρονο κορίτσι: Είχαν ερωτική φαντασίωση με τρίτο άτομο

Μια 19χρονη έκανε τρίο με τον σύντροφό της και ένα 12χρονο κορίτσι.

Η Chloe Bradley, ήταν τότε 17 ετών και μίλησε με τον 27χρονο σύντροφό της, Anthony Roscoe, ώστε να κάνουν ένα τρίο.

Όμως επέλεξαν μια 12χρονη να είναι το τρίτο πρόσωπο αυτής της φαντασίωσης.

Έδωσαν ραντεβού στο σπίτι του, όπου και πήγε η κοπέλα μαζί με το κορίτσι και έκαναν σεξ με τον 27χρονο, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ωστόσο, η υπόθεση έφτασε στην δικαιοσύνη εξαιτίας μιας περιπολίας της αστυνομίας εκείνο το βράδυ όπου είδαν τα κορίτσια να εγκαταλείπουν το σπίτι του Roscoe στις 5.30 το επόμενο πρωί.

Έτσι ανακάλυψαν οι Αρχές τι συνέβη και στην συνέχεια η υπόθεση έφτασε στην δικαιοσύνη.

Οι Αρχές εξέτασαν το τηλέφωνο της κοπέλας και διάβασαν τις συνομιλίες με τον Bradley.

Όταν οι ντετέκτιβ τον ρώτησαν για το περιστατικό, είπε: «Όταν κάποιος σας παραδώσει το Άγιο Δισκοπότηρο, θα το αρπάξετε».

Το κορίτσι είναι τώρα 14 ετών και δήλωσε: «Νιώθω μπερδεμένη και άλλαξε η ζωή μου μετά από αυτό. Δεν κοιμάμαι και έχω εφιάλτες. Δεν αφήνω κανέναν να με αγγίξει. Νομίζω ότι δεν έχει νόημα να πάω στο σχολείο», ανέφερε και συνέχισε: «Νιώθω ανακούφιση που παραδέχθηκαν την ενοχή τους, γιατί εγώ δεν ήξερα τι έκανα».

Η 19χρονη παραδέχθηκε την ενοχή της και καταδικάστηκε σε 22 μήνες φυλάκισης, ενώ ο σύντροφός της ο οποίος σήμερα είναι 29 ετών παραδέχθηκε τον βιασμό και φυλακίστηκε για τέσσερα χρόνια.

Το περιστατικό συνέβη τον Αύγουστο του 2017, ενώ το θύμα ζούσε με τον πατέρα του.

