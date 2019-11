Μια 10χρονη έμεινε έγκυος, επειδή την βίασε ο 15χρονος αδερφός της

Ένα κορίτσι 10 ετών έμεινε έγκυος από τον 15χρονο αδερφό της.

Συγκεκριμένα, άρχισε να παραπονιέται πως είχε πόνους στην κοιλιά και στην πλάτη.

Τότε η μητέρα της την πήγε στο νοσοκομείο, όπου και διαπιστώθηκε ότι ήταν 8 μηνών έγκυος.

Μάλιστα σύμφωνα με την ίδια, την βίασε ο αδερφός της ο οποίος είναι 15 ετών.

Οι γιατροί ενημέρωσαν τις Αρχές για την υπόθεση. Σύμφωνα με την έρευνα ο νεαρός έχει απομακρυνθεί από την οικογένειά του και λόγω της ηλικίας του δεν μπορούν να του απαγγελθούν κατηγορίες.

Τώρα μένει με μια θεία του. Ωστόσο οι κοινωνικοί λειτουργοί ανέφεραν πως η κοπέλα λόγω ηλικίας έχει επικίνδυνη εγκυμοσύνη ενώ τόνισαν πως είναι σημαντικό να τελειώσει το σχολείο μόλις γεννήσει.

Η μητέρα ισχυρίζεται πως δεν είχε καταλάβει τι συνέβαινε στο σπίτι της, όπως αναφέρει η Daily Mail.

H κοπέλα ανέφερε πως την βίασε μόνο μια φορά, ενώ σύμφωνα με την έρευνα, οι συνθήκες που ζούσαν ήταν φυσιολογικές και καλές.

Το 10χρονο κορίτσι έχει άλλα πέντε αδέρφια με τους οποίους ζει φυσιολογικά στο σπίτι.

Το γεγονός συνέβη στην Αργεντινή, ενώ τα ονόματα των δυο παιδιών δεν μπορούν να αναφερθούν για νομικούς λόγους.

