Ήταν παντρεμένοι 30 χρόνια και την σκότωσε πετώντας της φριτέζα με καυτό λάδι

Ένας 71χρονος πέταξε στην γυναίκα του μια φριτέζα με καυτό λάδι, προκαλώντας της εγκαύματα με αποτέλεσμα να πεθάνει μετά από έξι μέρες νοσηλείας.

Ο Γκεόφρε Ραν, 71, δολοφόνησε τη σύζυγό του Μavis Bran, ηλικίας 69 ετών, με φριτέζα στο Chipoteria στο Hermon, Carmarthenshire, μετά από καυγά μεταξύ τους.

Οι δυο τους είχαν επιχειρήσεις και σύμφωνα με το περιβάλλον του ζευγαριού, είχαν συχνούς καυγάδες.

Σύμφωνα με τον εισαγγελέα, δεν πρόκειται για ατύχημα όπως ισχυρίζεται ο κατηγορούμενος, αλλά για δολοφονία.

Συγκεκριμένα ο εισαγγελέας εικάζει πως ο 71χρονος έριξε επίτηδες πάνω της την φριτέζα με το λάδι.

Ένας φίλος του ζευγαριού είπε πως είδε την γυναίκα χωρίς ρούχα από την μέση και κάτω να φωνάζει πως έχει καεί.

Μια άλλη γυναίκα από το περιβάλλον του ζευγαριού είπε πως την πήρε τηλέφωνο και της ζήτησε βοήθεια, στην συνέχεια μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο όπου πέθανε έξι μέρες μετά.

Chip shop owner 'murdered wife of 30 years by scalding her with deep fat fryer' https://t.co/EUI6M7hNX8 pic.twitter.com/cwgV4GfybW

— Daily Mirror (@DailyMirror) November 11, 2019