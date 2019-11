Porsche πέταξε και καρφώθηκε στον πρώτο όροφο κτιρίου, δύο νεκροί (pics & vid)

Ο 22χρονος Braden DeMartin ήταν πίσω από το τιμόνι, όταν έχασε τον έλεγχο της Porsche του τα ξημερώματα της Κυριακής, ενώ έτρεχε με ιλιγγιώδη ταχύτητα...

Το αυτοκίνητο πέταξε στην κυριολεξία και καρφώθηκε στο παράθυρο, στον πρώτο όροφο κτιρίου, με τις εικόνες από το σημείο να συγκλονίζουν.

Ο νεαρός έχασε ακαριαία τη ζωή του, το ίδιο και ο συνοδηγός, ο 23χρονος Daniel Foley.

Τουλάχιστον, στο κτίριο δεν υπήρχαν άνθρωποι εκείνη τη στιγμή, ώστε να έχουμε περισσότερα θύματα...