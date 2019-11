Τύπος πήρε Porsche αξίας 240.000 ευρώ για test drive και τράκαρε (pic)

Οι υπόλοιπες 999 βρίσκονται, λογικά, ασφαλείς στα γκαράζ τους.

Όχι, όμως και αυτή η άμοιρη, στο Κάρντιφ της Ουαλίας, με τον υποψήφιο αγοραστή να τη βγάζει για δοκιμή και να τρακάρει λίγες στιγμές μετά. Και μιλάμε για ένα αυτοκίνητο αξίας 240.000 ευρώ!

Buyer Crashes £200,000 Porsche During Test Drive Minutes Away From The Showroom

OUCH!https://t.co/LPTg1KuMdv

— George Hatcher Sr. (@GeorgeHatcher) November 10, 2019