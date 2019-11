Έφηβη φέρεται να σκότωσε 59χρονο: Τον άφησε δεμένο και γυμνό στο κρεβάτι του (pics)

Ένας άνδρας ο οποίος είναι γνωστός στην πόλη του για τη διάσωση ζώων δολοφονήθηκε και έμεινε γυμνός και δεμένος στο κρεβάτι του.

Η Ajahnae Smaugh, 14 ετών, κατηγορείται για τον φόνο του Albert Chernoff, 59 ετών την περασμένη εβδομάδα.

Επίσης κατηγορείται για παραποίηση των αποδεικτικών στοιχείων, παρεμπόδιση της δικαιοσύνης και κατοχή όπλου.

Η Smaugh παραδόθηκε στην αστυνομία την Πέμπτη, μετά δηλαδή που βρέθηκε ο άνδρας δολοφονημένος και δεμένος χωρίς ρούχα στο κρεβάτι του.

Μάλιστα η αστυνομία έδωσε στην δημοσιότητα ένα βίντεο από κάμερες ασφαλείας, ωστόσο δεν είναι σαφές αν η κοπέλα που φαίνεται στο βίντεο είναι η 14χρονη.

Μετά τον θάνατο του άντρα, «απελευθερώθηκαν» από το σπίτι του 11 γάτες, 3 χελώνες και 2 βατράχια.

Albert was beaten to death with a blunt weapon https://t.co/s77SjvDs3Y

— Metro (@MetroUK) November 10, 2019