Πολλοί νεκροί, τραυματίες και αγνοούμενοι από τον κυκλώνα Μπουλμπούλ στην Ινδία

Ο κυκλώνας Μπουλμπούλ, που έπληξε το Μπανγκλαντές και την Ινδία με σφοδρούς ανέμους και καταρρακτώδεις βροχές, προκάλεσε τον θάνατο δέκα ανθρώπων (τεσσάρων στην Ινδία και έξι στο Μπανγκλαντές) και τον τραυματισμό περίπου 30, ενώ αγνοείται η τύχη 36 ψαράδων, περίπου 6.000 σπίτια έχουν καταστραφεί πλήρως ή εν μέρει και δύο εκατομμύρια κάτοικοι του Μπανγκλαντές υποχρεώθηκαν να περάσουν τη νύκτα σε καταφύγια, ανακοίνωσαν οι αρχές.

Ο κυκλώνας, ο οποίος συνοδευόταν από ανέμους που έπνεαν με ταχύτητα μέχρι και 120 χλμ/ώρα, έπληξε χθες, Σάββατο, το βράδυ τις παράκτιες περιοχές αυτών των δύο γειτονικών χωρών, με αποτέλεσμα να κλείσουν αεροδρόμια και λιμάνια.

Τρεις άνθρωποι έχασαν τη ζωή τους στο κρατίδιο της Δυτικής Βεγγάλης, στην ανατολική Ινδία, δύο όταν δένδρα έπεσαν πάνω στις κατοικίες τους και ένας από πτώση δένδρου στην Καλκούτα. Η κατάρρευση ενός τοίχου στο γειτονικό κρατίδιο Οντίσα στοίχισε επίσης τη ζωή σ' έναν άνθρωπο.

Στο Μπανγκλαντές πέντε από τα έξι θύματα σκοτώθηκαν από πτώσεις δένδρων. Δύο αλιευτικά σκάφη δεν έχουν ακόμη επιστρέψει στο λιμάνι και συγγενείς δεν μπορούν να έρθουν σε επαφή με τους ναυτικούς που βρίσκονται σ' αυτά.

Μέχρι στιγμής δεν έχουν αναφερθεί μεγάλες ζημιές στους καταυλισμούς του νοτιοανατολικού Μπανγκλαντές, όπου ζουν εκατοντάδες χιλιάδες πρόσφυγες από τη γειτονική Μιανμάρ.

Περίπου 2 εκατομμύρια άνθρωποι και από τις 13 παράκτιες περιφέρειες του Μπανγκλαντές έσπευσαν χθες, Σάββατο, το βράδυ σε 5.558 καταφύγια.

About 500,000 people have been evacuated from Bangladesh's coastal region, as the nation waits for Cyclone Bulbul to hit, an official says https://t.co/GrbHF2esNO pic.twitter.com/ObFBmkN6El

— CNN Breaking News (@cnnbrk) November 9, 2019