Παραλία γέμισε με δηλητηριασμένους αρουραίους μετά από καταιγίδα (pics)

Αποκρουστικό ήταν το θέαμα σε μια παραλία, αφού μετά από πολλές ώρες δυνατής βροχής σχεδόν γέμισε με δηλητηριασμένους αρουραίους.

Οι ειδικοί εικάζουν ότι χρησιμοποιήθηκε συγκεκριμένο δηλητήριο και μάλιστα είχε γίνει και επιχείρηση αεροψεκασμού για τον συγκεκριμένο λόγο.

Μάλιστα επιβεβαιώθηκε ότι έγινε αεροψεκασμός στο Te Maruia στο εθνικό πάρκο Lewis Pass πρόσφατα, ωστόσο αυτό απέχει περίπου 140 χιλιόμετρα μακριά από εκεί που εντοπίστηκαν οι αρουραίοι.

Το Te Maruia και η Inangahua καταλήγουν στον ποταμό Buller και είχαν μολύνσεις από αρουραίους οι οποίοι είχαν δηλητηριαστεί πριν μια εβδομάδα, σύμφωνα με την Mirror.

Οι αρχές μάλιστα προειδοποίησαν τους ιδιοκτήτες κατοικιδίων να προσέχουν και να αποφεύγουν την περιοχή μέχρι να εξακριβωθεί τι έχει συμβεί.

Hundreds of 'poisoned' dead rats wash up on beach after heavy rain https://t.co/B95JGwYp1B pic.twitter.com/lVkSL6gEjq

— Daily Mirror (@DailyMirror) November 9, 2019