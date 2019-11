Οι επιστήμονες αποκωδικοποίησαν και... μαγείρεψαν τις παλαιότερες συνταγές του κόσμου (pics)

Μη φανταστείτε, βέβαια, κανέναν Τσελεμεντέ...

Οι οδηγίες για το βραστό αρνί, για παράδειγμα, μοιάζουν περισσότερο με μια λίστα των συστατικών του, παρά με μια συνταγή σαν τις σημερινές: «Χρησιμοποιείτε κρέας. Ετοιμάζετε το νερό. Προσθέτετε αλάτι, αποξηραμένο κέικ κριθαριού, κρεμμύδι, περσική καρύδα και γάλα. Μπορείτε να βάλετε, επίσης, πράσο και σκόρδο».

Τα κομμάτια, όμως, που λείπουν, είναι αδύνατον να τα ζητήσουμε από τον σεφ, ο οποίος πέθανε πριν από, περίπου, 4.000 χρόνια...

Αντ' αυτού, μια ομάδα επιστημόνων, από ολόκληρο τον κόσμο, με γνώσεις στην ιστορία της μαγειρικής, στη χημεία τροφίμων και στη σφηνοειδή γραφή (το σύστημα γραφής, δηλαδή, που αναπτύχθηκε από τους Σουμέριους της Μεσοποταμίας και κυριάρχησε στη Βαβυλώνα), μελετούν αυτή την αρχαία συνταγή, και άλλες τρεις, τις παλαιότερες συνταγές του κόσμου, προκειμένου να αναδημιουργήσουν τα αρχαία αυτά πιάτα!

Lamb stew: "Meat is used. You prepare water. You add fine-grained salt, dried barley cakes, onion, Persian shallot, and milk...But it's impossible to ask the chef to reveal the missing pieces: This recipe's writer has been dead for some 4,000 years."

