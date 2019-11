Ένας 27χρονος καταδικάστηκε επειδή κακοποίησε σωματικά και σεξουαλικά ένα παιδί 18 μηνών

Το παιδί, το οποίο είναι πλέον καλά, είχε μώλωπες, πρήξιμο, σημάδια δαγκώματος, εγκαύματα, κοψίματα και εκδορές.

Την Κυριακή 1 Ιουλίου 2018 το θύμα που ζούσε στο Watford, ήταν μόλις 18 μηνών, μεταφέρθηκε στο νοσοκομείο με τραυματισμό.

Αφού οι γιατροί το εξέτασαν διεξοδικά ανακάλυψαν μεγάλο αριθμό επώδυνων τραυματισμών, οπότε κατάλαβαν πως κάποιος το κακοποιούσε και κάλεσαν την αστυνομία.

Ένας από τους παιδίατρους που είδαν το παιδί δήλωσε ότι «σπάνια βλέπει τέτοιους εκτεταμένους τραυματισμούς σε ένα παιδί» και ότι ήταν «τυχερό που δεν πέθανε».

Ο δράστης καταδικάστηκε μετά από επτά εβδομάδων δίκη στο Crown Court του St Albans.

Μάλιστα ειδικοί ανέφεραν πως ελπίζουν το παιδί να μην επηρεαστεί ψυχολογικά όταν θα είναι σε μεγάλη ηλικία.

Το όνομα του δράστη θα εμφανίζεται επ 'αόριστον στο Μητρώο Σεξουαλικών Κακοποιήσεων ενώ θα εμποδίζουν την επαφή του με οποιοδήποτε παιδί κάτω των 16 ετών.

Η Fanelli απαγορεύεται να έλθει σε επαφή με το θύμα, το οποίο τώρα είναι τριών ετών και ζει με ανάδοχη οικογένεια.

