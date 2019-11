Το πέος του ανθρώπου που έκανε την πρώτη μεταμόσχευση πλέον λειτουργεί κανονικά (pics)

Συγκεκριμένα αναφέρθηκε πως «υπέστη τραυματική απώλεια πέους που προκλήθηκε από αυτοσχέδια εκρηκτική συσκευή».

Ο στρατιώτης είναι πλέον σε θέση να έχει οργασμούς και πάλι μετά από την πρωτοποριακή χειρουργική επέμβαση μεταμόσχευσης.

Το 2018 ο άνδρας έκανε την πρώτη μεταμόσχευση πέους και λειτουργία αντικατάστασης του όσχεου.

Οι γιατροί στο Νοσοκομείο John Hopkins στη Βαλτιμόρη, Maryland, μεταμόσχευσαν ένα ολόκληρο πέος, ένα όσχεο χωρίς όρχεις και ένα μερικό κοιλιακό τοίχωμα από έναν άνθρωπο που είχε πεθάνει.

Η διαδικασία φαίνεται να είναι επιτυχημένη και πλέον ο άνδρας λειτουργεί κανονικά όπως και πριν.

Συγκεκριμένα μπορεί να επιτύχει εκ νέου στύσεις και να φτάσει ακόμη και στην κορύφωση, ενώ μπορεί να ουρήσει ενώ στέκεται.

The unnamed war hero is now ‘feeling whole again’, doctors reported https://t.co/CUKz3Srybs

