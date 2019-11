Το μπέργκερ περνάει σε άλλο επίπεδο: Πλέον εκτός από μπιφτέκι υπάρχει και η επιλογή των... σκουλικιών (pics)

Από τα μπιφτέκια φασολιών μέχρι τα λουκάνικα Quorn, πλεόν είναι διαθέσιμη μια τεράστια ποικιλία επιλογών για τους Βρετανούς που προσπαθούν να μειώσουν την κατανάλωση κρέατος.

Ωστόσο εσχάτως δίνεται μια επιλογή η οποία μάλλον θα προκαλέσει στομαχικές διαταραχές μόνο στο άκουσμά της.

Ποια είναι αυτή; Μπέργκερ με σκουλήκια!

Ένα αστικό αγρόκτημα στο Ealing έχει φτιάξει ένα μπιφτέκι από σκουλήκια και ισχυρίζεται ότι είναι ακόμη πιο νόστιμο από το βόειο κρέας.

Το Horizon Edible Insects δημιούργησε το burger με την ελπίδα να προωθήσει μια πιο φιλική προς το περιβάλλον και βιώσιμη πηγή πρωτεΐνης.

Για όποιον δεν το γνωρίζει αξίζει να αναφερθεί πως τα σκουλήκια είναι γεμάτα με πρωτεΐνες, ωμέγα-3 και βιταμίνη Β12, ενώ έχουν ελάχιστες θερμίδες.

Μάλιστα όπως αναφέρουν οι «εφευρέτες» του εν λόγω μπέργκερ, η γεύση των σκουληκιών μοιάζει με εκείνη του γαρύφαλλου.

Ο Tiziana Di Costanzo, ιδρυτής του Horizon Edible Insect, δήλωσε: «Μόλις ξεπεράσετε την αηδία που θα νιώσετε αρχικά και τα δοκιμάσετε θα δείτε πόσο εύγευστα είναι».

«Ελπίζουμε να φτάσουμε στην παραγωγή 100kg μπιφτεκιών την εβδομάδα τους επόμενους 6 μήνες», ανέφερε.

Τα σκουλήκια εκτρέφονται σε πλαστικούς δίσκους και στην συνέχεια μεταφέρονται σε ένα ξύλινο εξωτερικό οικοδόμημα και όλα με μηδενική σπατάλη.

Το αγρόκτημα που εκτρέφει τα σκουλήκια θα διοργανώσει ένα event στο οποίο όσοι συμμετέχουν θα μάθουν μεταξύ άλλων πως να φτιάχνουν το μπέργκερ με τα σκουλήκια.

