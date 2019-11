Ο ράπερ T.I. είπε πως πάει την 18χρονη κόρη του κάθε χρόνο σε γυναικολόγο για να βεβαιωθεί πως είναι... ανέγγιχτη.

Όπως είπε είναι πολύ σημαντικό για εκείνον και ανέφερε: «Στο 18ο έτος της ηλικίας της, ο παρθενικός υμένας της είναι ακόμα άθικτος».

Αρχικά θεωρήθηκε πως αστειεύεται, ωστόσο εκείνος είπε πως αυτό γίνεται αφότου η κοπέλα έγινε 16 ετών.

«Έχουμε μιλήσει για το σεξ και ναι, πάμε και σε γιατρό να τσεκάρω αν έχει κάνει».

Μάλιστα ανέφερε πως κάθε φορά που γιορτάζουν τα γενέθλια της έχει και ένα χάρτακι στο ψυγείο στο οποίο έχει σημειώσει το ραντεβού με τον γιατρό, σύμφωνα με την Daily Mail.

Ωστόσο ο 15χρονος γιος του είναι ενεργός σεξουαλικά με τον ράπερ να παραδέχεται πως δεν έχει θέμα μ' αυτό. Το βλέπει διαφορετικά στον γιο του από ότι στην κόρη του.

