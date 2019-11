Η Ελισάβετ εγκαταλείπει επίσημα την αληθινή γούνα, ακτιβιστές των δικαιωμάτων των ζώων χαιρετίζουν την απόφαση

Ωστόσο, ενώ τα ρούχα της 93χρονης μονάρχη θα κατασκευάζονται από συνθετική γούνα, η ίδια δεν θα διαθέτει παλιά κομμάτια που έχουν στοιχεία από πραγματική γούνα. «Όποια γούνα χρησιμοποιηθεί θα είναι συνθετική», είπε εκπρόσωπος των Ανακτόρων των Μπάκιγχαμ. «Αυτό δεν σημαίνει ότι όλα τα σύνολα που υπάρχουν θα αντικατασταθούν ή ότι η βασίλισσα δεν θα ξαναφορέσει ποτέ γούνα. Η βασίλισσα θα συνεχίσει να φορά ξανά τα ρούχα που έχει στη γκαρνταρόμπα της».

Με την πάροδο των ετών, η βασίλισσα έχει φωτογραφηθεί με γούνινα σύνολα ή αξεσουάρ όπως βραδινές εσάρπες, επίσημα φορέματα, χειμερινά καπέλα, ζακέτες. Η οργάνωση δικαιωμάτων των ζώων People for the Ethical Treatment of Animals (PETA) χαιρέτισε την απόφαση. «Υψώνουμε το ποτήρι μας και πίνουμε τζιν με Dubonnet (το αγαπημένο κοκτέιλ της Ελισάβετ) χαιρετίζοντας την ευσπλαχνική απόφαση της βασίλισσας για ένα μέλλον χωρίς γούνα», έγραψε η ΡΕΤΑ Βρετανίας στο Twitter.

Η απόφαση αυτή ακολουθεί τα βήματα αρκετών οίκων μόδας για την κατάργηση της πραγματικής γούνας στις κολεξιόν και τη βελτίωση της πράσινης και δεοντολογικής τους συμπεριφοράς, καθώς οι καταναλωτές γίνονται όλο και περισσότερο ευαισθητοποιημένοι.

Πέρυσι, για πρώτη φορά η Εβδομάδα Μόδας του Λονδίνου, μια εμπορική έκθεση όπου οι σχεδιαστές παρουσιάζουν τις τελευταίες δημιουργίες τους στην πασαρέλα, οι κολεξιόν δεν είχαν ίχνος αληθινή γούνα.

Η οργάνωση προστασίας των ζώων Humane Society International UK εξέφρασε ικανοποίηση που η βασίλισσα Ελισάβετ Β' εγκαταλείπει «επίσημα» τη συνήθεια να φορά γούνα, επικαλούμενη την επίσημο ενδυματολόγο της μονάρχη.

«Από το 2019, εάν η βασίλισσα έχει υποχρεώσεις τις πολύ κρύες ημέρες, δεν θα χρησιμοποιούμε παρά συνθετική γούνα για να εξασφαλίσουμε ότι θα νιώθει ζεστά», τόνισε η επίσημη ενδυματολόγος της Άντζελα Κέλι στο βιβλίο της "In The Other Side of the Coin: The Queen, the Dresser and the Wardrobe" (Η άλλη όψη του νομίσματος: η βασίλισσα, η ενδυματολόγος και η ιματιοθήκη) που κυκλοφόρησε στα τέλη Οκτωβρίου.

Σύμφωνα με δημοσκόπηση της εταιρίας YouGov που διεξήχθη το 2018 για λογαριασμό της οργάνωσης προστασίας των ζώων Humane Society International, περισσότερα από τα δύο τρίτα των ερωτηθέντων Βρετανών υποστήριζαν την απαγόρευση των εισαγωγών γούνας στη Βρετανία, μόλις το 8% ήταν αντίθετο σε αυτό.

Η Βρετανία έχει απαγορεύσει την εκτροφή ζώων για τη γούνα τους από το 2000 αλλά εισάγει και πωλεί γούνες διαφόρων ειδών όπως από αλεπού, κουνέλι, βιζόν. Το 2018, το κίνημα FurFreeBritain (Βρετανία χωρίς γούνα) είχε συγκεντρώσει περισσότερες από 425.000 υπογραφές κατά των εισαγωγών γούνας, φέρνοντας την υπόθεση στο βρετανικό κοινοβούλιο, το οποίο τελικά δεν υιοθέτησε κάποιο νομοσχέδιο για την απαγόρευσή της.