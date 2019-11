Γυναίκα μετέφερε με το πανάκριβο κάμπριο αυτοκίνητό της ένα διπλό κρεβάτι επειδή... είχε σφηνώσει (pics)

Είναι γνωστό πως οι γυναίκες δεν αγαπούν και τόσο τα αυτοκίνητά τους.

Αγαπούν τα παπούτσια, τα ρούχα, τις τσάντες αλλά τα αυτοκίνητα δεν είναι πάντα η αδυναμία τους.

Μάλιστα δεν είναι λίγες οι φορές που οι γυναίκες έχουν άψογη εμφάνιση και σπίτι στην εντέλεια αλλά το αυτοκίνητό τους είναι «αχούρι» και σχεδόν εγκαταλελειμμένο, ακόμα κι αν είναι ακριβό.

Μάλλον σ' αυτή την κατηγορία γυναικών ανήκει και μια γυναίκα στο Έσσεξ, καθώς οι αστυνομικοί την τσάκωσαν να μεταφέρει με το πανάκριβο κάμπριο αυτοκίνητο της ένα διπλό κρεβάτι μαζί με το στρώμα.

Όταν την σταμάτησαν τους απάντησε πως «είναι σφηνωμένο». Η φωτογραφία με το πανάκριβο αυτοκίνητο και το... σφηνωμένο κρεβάτι «ανέβηκε» στο Twitter.

Ωστόσο αυτό θεωρείται αρκετά επικίνδυνο και τιμωρείται με πρόστιμο.

Surely there are better ways? https://t.co/cBcBhWCjGI

— Metro (@MetroUK) November 6, 2019