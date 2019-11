Στραγγάλισε την κοπέλα του, την έκλεισε σε βαλίτσα και βγήκε ραντεβού: «Ήθελε παράξενα παιχνίδια στο σεξ»

Περίεργη τροπή παίρνει η υπόθεση δολοφονίας μιας 22χρονης.

Συγκεκριμένα, η βρετανίδα Grace Millane δολοφονήθηκε από έναν άνδρα που γνώρισε στο Tinder.

Ο άνδρας φέρεται να την σκότωσε ενώ στην συνέχεια φωτογράφησε το άψυχο κορμί της, την έκλεισε μέσα σε μια βαλίτσα και την έθαψε.

Ωστόσο, λίγες μόνο ώρες μετά την δολοφονία και πριν θάψει το πτώμα, είδε σκληρό πορνό και στην συνέχεια βγήκε ραντεβού!

Σύμφωνα με την Daily Mail, ο Βρετανός ο οποίος εκείνη την περίοδο ταξίδευε σε όλο τον κόσμο πίεσε τον λαιμό της 22χρονης μέχρι εκείνη να ξεκινήσει να αιμοραγγεί από το μύτη.

Μάλιστα η κοπέλα δολοφονήθηκε τις πρώτες πρωινές ώρες των γενεθλίων της και οι οικείοι της άρχισαν να ανησυχούν όταν συνειδητοποίησαν πως είχε εξαφανιστεί.

Ο 27χρονος που δεν μπορεί να ονομαστεί για νομικούς λόγους, δηλώνει αθώος για την δολοφονία ωστόσο παραδέχεται ότι πέθανε στο διαμέρισμά του και έβαλε το σώμα της σε μια βαλίτσα και το έθαψε στο δάσος.

Σύμφωνα με τον δικηγόρο του, ο κατηγορούμενος δεν είναι δολοφόνος αλλά εκείνη πέθανε κατά την διάρκεια «παράξενων παιχνιδιών» στο σεξ, καθώς εκείνη του ζητούσε να την πιέζει δυνατά στον λαιμό.

Tinder date strangled British backpacker Grace Millane, 22, during rough sex 'then watched porn, took photos of her body and went on another date just hours later', New Zealand murder trial hears

