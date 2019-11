Μια 45χρονη παντρεύτηκε το φάντασμα του... Jack Sparrow και υποστηρίζει πως προσπάθησε να την σκοτώσει (pics&vids)

Μια γυναίκα «παντρεύτηκε» το φάντασμα ενός πειρατή 300 ετών και πλέον προσπαθεί να πουλήσει το πορτρέτο του, αφού αναγκάστηκε να εξορκίσει το πνεύμα του.

Η Amanda Large συνάντησε το φάντασμα Jack Teague και μέσα σε δύο χρόνια τον παντρεύτηκε στη θάλασσα χρησιμοποιώντας ένα μέντιουμ.

Όμως, ο 45χρονη ισχυρίζεται ότι το φάντασμα μοιάζει στον Τζόνι Ντεπ.

Ωστόσο στο πορτρέτο είναι όντως ο Τζόνι Ντεπ ως Jack Sparrow στην ταινία «Οι πειρατές της Καραϊβικής».

Παράλληλα υποστηρίζει πως το φάντασμα προσπάθησε να την σκοτώσει, οπότε έκανε έναν εξορκισμό για να απαλλαγεί από το κακό πνεύμα του, όπως αναφέρει η Daily Mail.

Τώρα η Amanda, η οποία ζει στο Downpatrick λέει ότι θέλει να απαλλαγεί από οτιδήποτε την θυμίζει τον Jack, συμπεριλαμβανομένου ενός πορτρέτου που αγόρασε πριν από πέντε χρόνια.

Μάλιστα ανέφερε για την εμπειρία της: «Μετά τον εξορκισμό πολλά από τα στοιχεία κάηκαν αλλά δεν μπορούσα να κάψω το πορτρέτο. Είναι σίγουρα στοιχειωμένο».

«Γνωρίζω ότι μερικοί άνθρωποι συλλέγουν τέτοια αντικείμενα και αφού δεν μπορώ να το καταστρέψω θα ήθελα να το πουλήσω σε κάποιον που το θέλει», τόνισε.

Το πορτρέτο το έχει βάλει σε μια αποθήκη καθώς φοβάται να το έχει κοντά της αφού ισχυρίζεται πως μόλις ζήτησε διαζύγιο, το φάντασμα προσπάθησε να την σκοτώσει.

Όπως είπε: «Το πνεύμα του Jack πέρασε στο πορτρέτο του και κοιτάζοντάς το βλέπω τα μάτια του».

Η μόνη (λογική) εξήγηση που μπορεί να δοθεί είναι πως η 45χρονη έχει μεγάλη φαντασία, αφού είναι συγγραφέας, ενώ ενδέχεται να έχει δει άπειρες φορές την ταινία «Οι πειρατές της Καραϊβικής» και να έχει ερωτευθεί τον Τζόνι Ντεπ.

Author, 45, who 'married' ghost of 300-year-old Johnny Depp-lookalike pirate sells his portrait after exorcising his evil spirit in bitter divorce

via https://t.co/g1hSHJJI4V in another time this woman would be committed. Unbelievable https://t.co/UCVzWCYSXV

— Donna Sangsiri (@Donnathailand) November 4, 2019