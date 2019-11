Η στιγμή που η αστυνομία πιάνει τον παππού να θάβει ζωντανό το νεογέννητο εγγόνι του (vid)

Δεν έχει περάσει μεγάλο διάστημα από τότε που έγινε γνωστή η είδηση πως ένα μωρό βρέθηκε ζωντανό μέσα σε ένα πήλινο πιθάρι, έχοντας επιζήσει για δύο ολόκληρες μέρες μόνο του και στην Ινδία καταγράφηκε ένα παρόμοιο περιστατικό.

Αυτή τη φορά οι αρχές πρόλαβαν τους δράστες, πριν καν προχωρήσουν στην αποτρόπαια πράξη τους.

Ένας οδηγός τηλεφώνησε λοιπόν στην αστυνομία και ανέφερε πως δύο άνδρες κινούνται περίεργα σε μία περιοχή, κρατώντας μία κουβέρτα με κάτι που έδειχνε να είναι ένα μωρό.

Αμέσως στο σημείο έσπευσαν αστυνομικοί και τους πρόλαβαν πριν βάλουν το νεογέννητο στην τρύπα που είχαν σκάψει.

Στην απολογία τους, αποδείχθηκε οτι ο ένας ήταν ο παππούς της μικρής (ο άλλος ήταν ο θείος του) και πως στο νοσοκομείο που γεννήθηκαν του είπαν οτι είναι νεκρό.

Τότε οι συγγενείς του ζήτησαν να πάει να το θάψει κάπου, καθώς δεν γινόταν να επιστρέψει με αυτό στο σπίτι.

Φαίνεται όμως πως είχε γίνει ένα μεγάλο λάθος, καθώς το μωρό ζούσε κανονικά και πλέον βρίσκεται στο νοσοκομείο όπου νοσηλεύεται.

How can someone be so cutthroat? The female baby was alive and this ***** tried to bury her alive. This incident is from Hyderabad - one of the globally recognized city. @TelanganaDGP Thanks for saving the baby girl pic.twitter.com/OaMionuytu

— Nikhil Reddy Gudur (@NikhilReddyINC) October 31, 2019