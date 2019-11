Η βασίλισσα των ουρανών: «Ζωγράφισε» στον ουρανό και αποσύρθηκε το θρυλικό Boeing 747 της El Al (pics & vids)

Ενώ πετούσε από τη Ρώμη για το Τελ Αβίβ και βρισκόταν, πια, λίγες στιγμές πριν την τελευταία προσγείωση της ιστορίας του, ο πιλότος της «βασίλισσας του ουρανού», όπως λεγόταν το θρυλικό Boeing, έκανε μερικούς εντυπωσιακά ακριβείς ελιγμούς, «σχεδιάζοντας» στο ραντάρ... το ίδιο το αεροσκάφος, νοτιοδυτικά της Κύπρου, όπως μπορείτε να δείτε στον χάρτη.

This is the way to honor the Queen of the Skies in her last flight with EL AL before her retirement. Well done @EL_AL_AIRLINES #747 #QueenOfTheSkies pic.twitter.com/7h8XmFEQXq — César O. Esparza (@Cesar_O_Esparza) November 3, 2019

Το αεροσκάφος, το οποίο αποσύρεται από τις αεροπορικές εταιρείες σε ολόκληρο τον κόσμο και θα αντικατασταθεί από νεότερα και πιο αποδοτικά μοντέλα (όχι, όμως, με την ίδια χωρητικότητα), όπως το Boeing 787 ή το Airbus A380, κατέχει μια ιδιαίτερα ξεχωριστή θέση στην ιστορία της El Al και του Ισραήλ.

Queen of the Skies: #ELAL747 draws tribute in the air as iconic planes used in #Israel’s Operation Solomon retire https://t.co/MWoHEpxWnk pic.twitter.com/barhidyxjI — RT (@RT_com) November 3, 2019

Fairwell to an iconic plane -the last flight of EL-AL’s B747. Well done to the Nicosia ACC which helped to celebrate and pay tribute to the queen of the skies...!!! #Boeing747 #Queenoftheskies #ELAL747 #israel #cypeus #aviation https://t.co/sBYX2JFo8S — Kratinos Socratous (@Kratinos) November 3, 2019

Η αεροπορική εταιρεία, ίσως θυμούνται οι παλαιότεροι, χρησιμοποίησε αυτά τα αεροπλάνα στην επιχείρηση Σολομώντα -μια συγκαλυμμένη στρατιωτική επιχείρηση, που μετέφερε 14.500 Εβραίους της Αιθιοπίας από την Αντίς Αμπέμπα και τους έφερε στο Ισραήλ, τον Μάιο του 1990.

Τριάντα πέντε πτήσεις πραγματοποιήθηκαν σε μια περίοδο 36 ωρών. Μία από τις πτήσεις της El Al, δε, έκανε και ρεκόρ, αφού μετέφερε 1.122 επιβάτες!

Το Ισραήλ ανέλαβε την ξαφνική μετακίνηση των Εβραίων τότε, λόγω της πολιτικής αστάθειας στην Αιθιοπία.