Δόντια του μεγαλύτερου προϊστορικού καρχαρία που έζησε πριν από 2,5 εκατ. χρόνια βρέθηκαν στον Κόλπο του Μεξικού (pics & vid)

Η πρωτεύουσα του μεξικανικού κράτους του Γιουκατάν των 777.615 κατοίκων, με την πλούσια κληρονομιά των Μάγια, φαίνεται, λοιπόν, ότι πριν από 2.5 εκατομμύρια χρόνια ήταν... υποβρύχια!

Δεκαπέντε απολιθώματα βρέθηκαν συνολικά, με τα δεκατρία από αυτά να, θεωρούν οι επιστήμονες ότι, ανήκουν σε τρία διαφορετικά είδη καρχαριών, συμπεριλαμβανομένου ενός μεγαλόδοντα, που ζούσε όπως φαίνεται στη... Maderia, πριν αυτή αναδυθεί.

Να σημειώσουμε ότι ο Μεγαλόδοντας ​έζησε 28 με 1,5 εκατομμύρια χρόνια πριν, στον Καινοζωικό αιώνα. Έφτανε σε μήκος τα 18-20 μέτρα και βάρος από 30 έως 100 τόνους, ανάλογα με το μήκος του και βρισκόταν σε όλο τον κόσμο. Θεωρείται ως ένα από τα μεγαλύτερα ψάρια που εμφανίστηκαν και ο μεγαλύτερος καρχαρίας που έζησε ποτέ.

Μεταξύ των απολιθωμάτων, δε, βρέθηκε και ένα απολιθωμένο σπονδυλωτό, που μπορεί να ανήκει σε ένα εξαφανισμένο ζώο, αλλά και απολιθωμένα ανθρώπινα οστά, όλα αυτά κολλημένα στους τοίχους μιας φυσικής καταβόθρας.

Τα απολιθώματα βρέθηκαν, συγκεκριμένα, στο Xoc Cenote. Το Xoc, που σημαίνει καρχαρίας στη γλώσσα των Μάγια, και το cenote, που σημαίνει φυσική καταβόθρα...

