Απίστευτο: Δικηγόροι πιάστηκαν στα χέρια με αστυνομικούς και έβαλαν φωτιά σε περιπολικό (pics & vids)

Δεν ξανάγινε αυτό!

Στην Ινδία, δικηγόροι και αστυνομικοί πιάστηκαν στα χέρια, σε ένα απίστευτο περιστατικό ωμής βίας!

Όλα ξεκίνησαν όταν ένας δικηγόρος διαφώνησε έντονα με έναν αστυνομικό για μια θέση... στάθμευσης έξω από το δικαστήριο Tis Hazari, στο Δελχί, το Σάββατο.

Ο αξιωματικός, μάλιστα, φέρεται να πιάστηκε στα χέρια με τον δικηγόρο, αλλά δεν έμεινε εκεί...

Έβγαλε το υπηρεσιακό του περίστροφο και πυροβόλησε στον αέρα, με αποτέλεσμα να εξοργιστούν άλλοι δικηγόροι, που βρίσκονταν, φυσικά, στο δικαστήριο και να ακολουθήσει γενική σύρραξη, με ξύλο ανάμεσα σε δικηγόρους και αστυνομικούς!

Delhi: A scuffle has broken out between Delhi Police and lawyers at Tis Hazari court, incident of firing has also been reported. One lawyer injured and admitted to hospital. More details awaited. pic.twitter.com/nsKLaZQRmv

— ANI (@ANI) November 2, 2019