Ιαπωνία: «Ξύπνησε» ηφαίστειο στο νησί Σατσουμάγιο (vid)

Προς το παρόν δεν υπάρχουν πληροφορίες για την πρόκληση ζημιών ή τραυματισμών, σύμφωνα με την υπηρεσία, η οποία επισημαίνει στην ανακοίνωσή της ότι πρόκειται για ένα αραιοκατοικημένο νησί στη νομαρχία Καγκοσίμα.

Τα τοπικά γραφεία της ιαπωνικής μετεωρολογικής υπηρεσίας συνέστησαν στους πολίτες να αποφεύγουν την περιοχή και εξέδωσαν σχετική προειδοποίηση μετά την έκρηξη του ηφαιστείου, η οποία σημειώθηκε γύρω στις 10:36 ώρα Ελλάδος.

