22χρονος influencer λέει ότι το να μαθαίνουν τα παιδιά όσα έγιναν στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο μπορεί να βλάψει την ψυχική τους υγεία (pics & vid)

Ο 22χρονος Freddie Bentley είναι το πρόσωπο της ημέρας στην Αγγλία και... δικαίως, μετά από όσα είπε σε συνέντευξή του στην εκπομπή Good Morning Britain, και τα οποία προκάλεσαν ποικίλες και -κυρίως- έντονες αντιδράσεις.

Ούτε λίγο ούτε πολύ, ο νεαρός influencer του Instagram δήλωσε ότι το πρόγραμμα σπουδών των βρετανικών σχολείων πρέπει να μειώσει στο ελάχιστο τις αναφορές στον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο, διότι, όπως πιστεύει, ήταν «τόσο έντονος», που μπορεί να βλάψει την ψυχική υγεία των παιδιών...

Εν ολίγοις, να σταματήσουν τα παιδιά να μαθαίνουν ιστορία.

«Δεν θέλω να ακουστεί ως ασέβεια. Ο Β' Παγκόσμιος Πόλεμος ήταν μια πολύ δύσκολη κατάσταση. Θυμάμαι να σκέφτομαι ''ω, Θεέ μου, είναι τόσο έντονο όλο αυτό'', όταν μάθαινα, σαν παιδί, τι συνέβη τότε», είπε ο 22χρονος -ο οποίος, να αναγνωρίσουμε, ότι χρειάζεται ένα κάποιο θάρρος να τα πει όλα αυτά στην τηλεόραση, σε μια χώρα όπως η Αγγλία, που έχει να λέει και να υπερηφανεύεται για την αντίστασή της στους Ναζί.

Και συνέχισε ο Freddie: «Υπάρχουν πολλά προβλήματα, όπως το Brexit. Θα μπορούσε να διδάσκεται αυτό στα σχολεία, για να καταλάβουν τα παιδιά πώς φτάσαμε μέχρι εδώ. Όταν τελείωσα το σχολείο ήταν σαν να έπεσε ένας τόνος... τούβλων στο κεφάλι μου. Δεν ήξερα τίποτα. Δεν είχα μάθει τίποτα για τη ζωή».

Σήμερα, στην Αγγλία, οι μαθητές μαθαίνουν για τον Β' Παγκόσμιο Πόλεμο από την περίοδο της ανόδου του Αδόλφου Χίτλερ στην εξουσία μέχρι την περίφημη μάχη της Δουνκέρκης και την ηγεσία του Τσόρτσιλ.

Όπως καταλαβαίνετε, τα λεγόμενα του νεαρού προκάλεσαν έναν χαμό στα social media -και στο προφίλ του στο Instagram, προφανώς- με το κράξιμο να πέφτει σύννεφο, διότι, ειδικά στη Μεγάλη Βρετανία, όπως προείπαμε, το θέμα «Β' Παγκόσμιος Πόλεμος» είναι εξαιρετικά ευαίσθητο...

@GMB never let Freddie Bentley on your show again because learning about the second world war will not affect anyones mental health this has got to be the most bs I have heard in my life I know tons about WW2 and in perfectly fine — NEIN (@NEIN13606757) November 1, 2019

Freddie Bentley is a wanker needs to get a real job and prob would piss his pants if he was in the Second World War!!!!! If I ever had a kid like that would get a slap — se se (@thesmithmyster) November 1, 2019

Freddie Bentley??? Who the hell is he, when he's at home. — Sir Dancealot (@DSILVERSHOP) November 1, 2019

In truth what we need to trim back on is the likes of Freddie Bentley and his ilk. What in hell are these people good for when all's said and done, absolutely sweet FA! Kids today need to know what their grandparents did and the sacrifices they made to rid the world of a monster! https://t.co/FIJ1mC2nhH — Brian Pearl - My Country, Right Or Wrong! (@Gladtags13) November 1, 2019

Freddie Bentley claims learning https://t.co/1Ue1vbXTZw via @MailOnline

WW1 WW2 has to be REMEMBERED

Not to glorify war, but to remind us of our loved 1s killed fighting for our country

so the younger generation to realise the BANKER was behind creating these wars. — Unique Mind Fat Loss (@my90dayfatloss) November 1, 2019