Επιβάτης σε μητέρα για το αυτιστικό παιδί της: «Οι σκύλοι δεν επιτρέπονται στο τρένο»

Μια μητέρα ταξίδευε με το αυτιστικό 7χρονο παιδί της, όταν ένας επιβάτης έκανε ένα απαράδεκτο σxόλιο.

Η μητέρα, επειδή το παιδί αντιμετωπίζει δυσκολίες, του είχε βάλει ένα ειδικό σακίδιο στην πλάτη.

Το σακίδιο έχει ένα ειδικό σχοινί ώστε το παιδί να μην μπορεί να τρέξει. Όταν ο έφηβος επιβάτης τους είδε της είπε: «Ξέρετε πως δεν επιτρέπονται τα σκυλιά στο τρένο»;

Το παιδί αισθάνθηκε άσχημα και αμήχανα και ρώτησε την μαμά του: «Γιατί με λέει σκύλο; Δεν είμαι σκύλος».

Η μητέρα, όπως είναι φυσικό, αισθάνθηκε προσβεβλημένη και θυμωμένη και ανέφερε: «Με έκανε να νιώθω τόσο θυμωμένη. Πώς τολμά να προσβάλει έτσι το παιδί μου ενώ βλέπει για ποιο λόγο γίνεται αυτό με το σακίδιο».

Μάλιστα εξήγησε πως: «Φοράει ένα μικρό ειδικό σακίδιο, ώστε να μπορώ να τον κρατήσω κοντά μου. Αν δεν το φοράει προσπαθεί να τρέξει και να φύγει».

Το αγόρι μετά από αυτό έχει νιώσει πολύ άσχημα και δεν θέλει να βγει από το σπίτι ούτε να πάει στο σχολείο, όπως αναφέρει η Daily Mail.

«To αγόρι τον συνέκρινε με ένα σκυλί. Έκανε σαν να του είχα βάλει λουρί στο λαιμό. Ο τρόπος που το έλεγε και πώς έβλεπε τον Reace ήταν αηδιαστικός», κατέληξε η μητέρα.

Cruel passenger tells mother of autistic boy, seven, that 'Dogs aren't allowed on this train' https://t.co/e3sksqkGuM

— Daily Mail U.K. (@DailyMailUK) October 31, 2019